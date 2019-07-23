В Лос-Анджелесе прошла мировая премьера нового произведения азербайджанского композитора - ФОТО - ВИДЕО

20 июля 2019 года в легендарном концертном зале Walt Disney Concert Hall в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера нового произведения "Гармония" известного азербайджанского композитора, председателя Союза композиторов Азербайджана Франгиз Ализаде.

Как сообщили Report в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, на концерте, который состоялся при поддержке генконсульства, новую композицию исполнил всемирно известный камерный оркестр iPalpiti под управлением маэстро Эдуарда Шмидера.

Франгиз Ализаде приняла участие в концерте и исполнила партию произведения для пианино.

В камерный оркестр iPalpiti входят молодые музыканты из 22 стран, получившие множество международных наград, в том числе опытный скрипач Азер Дамиров из Азербайджана.

В концерте приняли участие более двух тысяч любителей классической музыки, в том числе известные представители музыки и искусства, а также общественные деятели и журналисты. В преддверии мероприятия ряд СМИ Америки, в том числе газета Los-Angeles Times опубликовали статьи о премьере произведения Франгиз Ализаде.

Перед мероприятием среди гостей были распространены брошюры, содержащие в себе информацию об Азербайджане, а также Франгиз Ализаде. Брошюры содержали подробную информацию о богатой культуре и музыкальном наследии Азербайджана, а также о его традициях мультикультурализма и толерантности. Было также отмечено, что Азербайджан является родиной первой оперы, оперетты и балета в мусульманском мире и стал первой мусульманской страной, которая установила светскую парламентскую демократию и предоставила женщинам право голосовать.

В своем поздравительном послании генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев предоставил информацию о впервые исполненном произведении Ф.Ализаде "Гармония" отметив, что композиция является отражением Азербайджана - страны, где Восток встречается с Западом, где разные культуры и цивилизации находят друг друга и гармонично взаимодействуют.

Также во время своего визита в Калифорнию 18 июля в мэрии города Беверли-Хиллз Франгиз Ализаде провела мастер-класс для молодых американских композиторов.