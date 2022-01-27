В США пройдет выставка азербайджанского художника

В Нью-Йорке состоится выставка азербайджанского художника Орхана Мамедова.

В Нью-Йорке состоится выставка азербайджанского художника Орхана Мамедова.

Об этом американскому бюро Report сообщила главный куратор компании цифрового искусства "Blackdove" Лара Биннет.

Она отметила, что в произведениях, представленных на выставке под названием "Возрождение эстетики" ("Revival of Aesthetics"), О.Мамедов объединил эскизы азербайджанских ковров, являющихся символами культурного наследия страны, с новейшим технологическим алгоритмом современности - искусственным интеллектом. Л.Биннет отметила, что на выставке, на которую приглашены известные коллекционеры из Нью-Йорка и всего мира, будут представлены 9 произведений искусства.

О.Мамедов - один из художников, объединяющих культурное наследие Азербайджана с новейшими технологиями. Используя современные алгоритмы искусственного интеллекта, он обработал десятки тысяч изображений традиционных азербайджанских ковров и килимов, хранящихся в наших музеях, и сумел создать новые безграничные комбинации, основанные на их сходстве. O.Мамедов собрал более 150 тыс. ковровых композиций и эскизов, объединил их с помощью искусственного интеллекта и создал не существовавшие до сих пор воображаемые ковры. Выставки О.Мамедова проходили в ведущих выставочных залах различных стран.