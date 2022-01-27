О нас
Report Georgia
Аудио новости

В США пройдет выставка азербайджанского художника

В США пройдет выставка азербайджанского художника В Нью-Йорке состоится выставка азербайджанского художника Орхана Мамедова.
Kультурная политика
27 января 2022 г. 10:01
В США пройдет выставка азербайджанского художника
0 : 00
0 : 00

В Нью-Йорке состоится выставка азербайджанского художника Орхана Мамедова.

Об этом американскому бюро Report сообщила главный куратор компании цифрового искусства "Blackdove" Лара Биннет.

Она отметила, что в произведениях, представленных на выставке под названием "Возрождение эстетики" ("Revival of Aesthetics"), О.Мамедов объединил эскизы азербайджанских ковров, являющихся символами культурного наследия страны, с новейшим технологическим алгоритмом современности - искусственным интеллектом. Л.Биннет отметила, что на выставке, на которую приглашены известные коллекционеры из Нью-Йорка и всего мира, будут представлены 9 произведений искусства.

О.Мамедов - один из художников, объединяющих культурное наследие Азербайджана с новейшими технологиями. Используя современные алгоритмы искусственного интеллекта, он обработал десятки тысяч изображений традиционных азербайджанских ковров и килимов, хранящихся в наших музеях, и сумел создать новые безграничные комбинации, основанные на их сходстве. O.Мамедов собрал более 150 тыс. ковровых композиций и эскизов, объединил их с помощью искусственного интеллекта и создал не существовавшие до сих пор воображаемые ковры. Выставки О.Мамедова проходили в ведущих выставочных залах различных стран.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоExhibition of Azerbaijani artist to open in US
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da azərbaycanlı sənətçinin sərgisi açılacaq

Самое важное

Минздрав, Госагентство и TƏBİB обратились к гражданам
Минздрав, Госагентство и TƏBİB обратились к гражданам
26 января 2022 г. 15:44
Вакцинированным бустером в Азербайджане будет выдан бессрочный сертификат
Вакцинированным "бустером" в Азербайджане будет выдан бессрочный сертификат
26 января 2022 г. 15:32
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
26 января 2022 г. 13:47
В Азербайджане в центре отдыха найден мертвый человеческий плод
В Азербайджане в центре отдыха найден мертвый человеческий плод
26 января 2022 г. 12:04
В Азербайджане за сутки выявлено около 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане за сутки выявлено около 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
25 января 2022 г. 17:47
ICGB будет продавать свободные мощности на европейской платформе
ICGB будет продавать свободные мощности на европейской платформе
25 января 2022 г. 17:14
Повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву арестованы
Повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву арестованы
25 января 2022 г. 15:14
Центр лечения инвалидов в Баку закрыт из-за коронавируса
Центр лечения инвалидов в Баку закрыт из-за коронавируса
25 января 2022 г. 13:05
В Баку добычей ворвавшегося в дом грабителя стали два маната
В Баку "добычей" ворвавшегося в дом грабителя стали два маната
25 января 2022 г. 10:40
Экс-главе ИВ инкриминируется незаконное хранение оружия
Экс-главе ИВ инкриминируется незаконное хранение оружия
24 января 2022 г. 17:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi