В США покажут документальный фильм, посвященный Шуше

В США состоится показ документального фильма шведского фотографа и оператора Микаэля Силкеберга "Легенда о Харыбюльбюле", посвященного культурной столице Азербайджана - городе Шуше.

В США состоится показ документального фильма шведского фотографа и оператора Микаэля Силкеберга "Легенда о Харыбюльбюле", посвященного культурной столице Азербайджана - городе Шуше.

Как сообщает местное бюро Report , презентация, которая состоится в столице Вашингтоне, организована посольством Азербайджана в США.

В мероприятии также примет участие съемочная группа фильма, включая режиссера Микаэля Силкеберга.

Отметить, что фильм, в котором отражены мысли об азербайджанской литературе, музыке, искусстве мугама и природе, был снят в Шуше. В фильме удалено место интервью с рядом известных деятелей культуры и искусства об истории и творческой атмосфере города Шуша.