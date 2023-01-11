В США покажут документальный фильм, посвященный Шуше

В США состоится показ документального фильма шведского фотографа и оператора Микаэля Силкеберга "Легенда о Харыбюльбюле", посвященного культурной столице Азербайджана - городе Шуше.
Как сообщает местное бюро
В мероприятии также примет участие съемочная группа фильма, включая режиссера Микаэля Силкеберга.
Отметить, что фильм, в котором отражены мысли об азербайджанской литературе, музыке, искусстве мугама и природе, был снят в Шуше. В фильме удалено место интервью с рядом известных деятелей культуры и искусства об истории и творческой атмосфере города Шуша.