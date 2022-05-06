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В США открылась выставка, отражающая следы армянского вандализма в Карабахе

В США открылась выставка, отражающая следы армянского вандализма в Карабахе В США открылась выставка, посвященная армянскому вандализму в Карабахе.
Kультурная политика
6 мая 2022 г. 08:05
В США открылась выставка, отражающая следы армянского вандализма в Карабахе

В США открылась выставка, посвященная армянскому вандализму в Карабахе.

Как передает местное бюро Report, на выставке, которая проходит в одном из ведущих выставочных залов Нью-Йорка, представлены фотографии, сделанные итальянским фотографом Фабрицио Конти. На них запечатлен ущерб, нанесенный материальному и культурному наследию Карабаха в результате длительной армянской оккупации.

В церемонии открытия приняли участие министр культуры Азербайджана Анар Керимов, постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев, дипломаты, представители интеллигенции, активисты азербайджанской общины США и представители местной общины.

Выступая на презентации, режиссер-документалист Ф. Конти рассказал о проекте, который он реализовал, чтобы представить миру преступление, совершенное армянами в Карабахе.

Конти рассказал, что добровольно отправился в Агдам после второй Карабахской войны. "Трудно выразить словами то, что я увидел, впервые войдя в некогда процветающий город; по этой причине, возможно, я хотел, чтобы мои фотографии и видеосъемка "говорили" о систематических разрушениях - во время армянской оккупации - которые постепенно уничтожая ее, сделали Агдам самым большим городом-призраком в мире", - подчеркнул фотограф.

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