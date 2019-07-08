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В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включены 10 псковских храмов

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включены 10 псковских храмов
​ЮНЕСКО внесла в список Всемирного культурного наследия памятники истории и архитектуры исторического центра российского Пскова

ЮНЕСКО внесла в список Всемирного культурного наследия памятники истории и архитектуры исторического центра российского Пскова.

Как передает Report , такое решение было принято 7 июля на проходящей в Баку 43-й сессии Комитета Всемирного наследия.

Отметим также, что в список также добавлены четыре других объекта из Португалии, Испании и Великобритании.

Объектами Всемирного культурного наследия признаны десять церквей псковской архитектурной школы, в том числе собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, церковь Михаила Архангела с колокольней и церковь Василия на Горке.

В сообщении ЮНЕСКО подчеркивается, что расцвет псковской школы, впитавшей в себя византийские и новгородские традиции и ставшей одним из ведущих направлений в русской архитектуре, пришелся на XV и XVI века.

Напомним, что накануне в список ЮНЕСКО также были внесены Дворец шекинских ханов и исторический центр города Шеки. 

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