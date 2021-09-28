О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Совете Европы проходит выставка, посвященная 880-летию Низами Гянджеви

В Совете Европы проходит выставка, посвященная 880-летию Низами Гянджеви В штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге проходит выставка, посвященная 880-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви
Kультурная политика
28 сентября 2021 г. 14:25
В Совете Европы проходит выставка, посвященная 880-летию Низами Гянджеви
0 : 00
0 : 00

В штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге проходит выставка, посвященная 880-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

Как сообщает французское бюро Report, мероприятие организовано постоянным представительством Азербайджана при Совете Европы при поддержке Фонда Гейдара Алиева в рамках объявленного в соответствии с распоряжением президента Азербайджана "Года Низами".

На выставке представлены красочные миниатюры, написанные по мотивам поэм, входящих в "Хамсе" гениального мыслителя, проповедующего в своих произведениях такие идеалы и ценности, как миролюбие, справедливость, гуманизм, высокую мораль, свободу и равенство. В то же время на особом стенде представлены образцы богатого творчества Низами Гянджеви и информация о его уникальном вкладе в литературу человечества.

Отметим, что мероприятие также совпадает с проведением осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Это, в свою очередь, позволит европейским парламентариям и другим гостям, а также дипломатическому корпусу и сотрудникам секретариата в Страсбурге ознакомиться с выставкой.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоCouncil of Europe hosting exhibition on 880th anniversary of Nizami Ganjavi
Версия на азербайджанском языке ФотоAvropa Şurasında Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyi ilə bağlı sərgi keçirilir

Экслюзивные новости

Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана
Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана
28 сентября 2021 г. 00:12
В память о героях…  
ФотоВ память о героях…  
27 сентября 2021 г. 15:30
Украинские эксперты и журналисты выступили с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны
Украинские эксперты и журналисты выступили с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны
27 сентября 2021 г. 11:03
Группа украинских депутатов выступила с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны в Азербайджане
Группа украинских депутатов выступила с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны в Азербайджане
27 сентября 2021 г. 09:42
Резидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
ФотоРезидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
24 сентября 2021 г. 13:00
Мевлют Чавушоглу: Если Армения выполнит условия, то границы могут быть открыты
Мевлют Чавушоглу: Если Армения выполнит условия, то границы могут быть открыты
24 сентября 2021 г. 10:50
Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября
Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября
23 сентября 2021 г. 12:22
Юрий Камельчук: Союз Киев-Анкара-Баку является наиболее значимым
Юрий Камельчук: Союз Киев-Анкара-Баку является наиболее значимым
22 сентября 2021 г. 15:09
Представитель офиса президента Украины приглашает SOCAR к разработке месторождений в Закарпатье
Представитель офиса президента Украины приглашает SOCAR к разработке месторождений в Закарпатье
21 сентября 2021 г. 14:00
Вершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
ФотоВершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
20 сентября 2021 г. 18:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi