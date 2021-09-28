В Совете Европы проходит выставка, посвященная 880-летию Низами Гянджеви

В штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге проходит выставка, посвященная 880-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви

В штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге проходит выставка, посвященная 880-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

Как сообщает французское бюро Report, мероприятие организовано постоянным представительством Азербайджана при Совете Европы при поддержке Фонда Гейдара Алиева в рамках объявленного в соответствии с распоряжением президента Азербайджана "Года Низами".

На выставке представлены красочные миниатюры, написанные по мотивам поэм, входящих в "Хамсе" гениального мыслителя, проповедующего в своих произведениях такие идеалы и ценности, как миролюбие, справедливость, гуманизм, высокую мораль, свободу и равенство. В то же время на особом стенде представлены образцы богатого творчества Низами Гянджеви и информация о его уникальном вкладе в литературу человечества.

Отметим, что мероприятие также совпадает с проведением осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Это, в свою очередь, позволит европейским парламентариям и другим гостям, а также дипломатическому корпусу и сотрудникам секретариата в Страсбурге ознакомиться с выставкой.