В Софии обсуждают пути сохранения культурного наследия Сирии

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В столице Болгарии 16 cентября открылась двухдневная конференция, посвященная вопросам спасения и сохранения объектов культурного наследия в Сирии. Как сообщает Report, в ее работе принимает участие Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.

Участники форума обсудят пути борьбы с мародерством и незаконной торговлей предметами старины в ходе сирийского конфликта. Главная цель – мобилизовать международное сообщество для спасения культурного наследия Сирии.

По данным ЮНЕСКО, боевики ИГИЛ уже уничтожили несколько храмов в сирийской Пальмире, которые были построены около двух тысяч лет назад. Главными организаторами конференции, которая проходит под эгидой ЮНЕСКО, выступили Посольство Норвегии в Софии и Норвежский институт по исследованию культурного наследия в партнерстве с министерством культуры Болгарии и другими ведомствами.