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    В следующем году в Тбилиси заменят вывески на улицах, носящих имена видных азербайджанских личностей

    © Report

    Тбилиси. 11 октября. REPORT.AZ/ В следующем году в Тбилиси предусматривается заменить вывески на улицах, носящих имена видных азербайджанских личностей. 

    Об этом в заявлении грузинскому бюро Report заявила председатель Комиссии по наименованиям и символике Тбилисского городского совета Тинатин Ниблошвили. 

    По ее словам, ежегодно для замены старых вывесок с названиями улиц в Тбилиси выделяется 500 тысяч лари: "Эта - небольшая сумма и ее недостаточно для обновления устаревших вывесок на всех улицах столицы. Бюджет этого года уже истрачен. Поэтому, за счет бюджетных средств будущего года поэтапно будут обновлены вывески улиц, названных в честь азербайджанцев". 

    Т.Ниблошвили также заявила, что осведомлена об ошибке, допущенной на вывеске на улице в тбилисском районе Исани, носящей имя известного азербайджанского поэта Ахмеда Джавада: "Это - техническая ошибка и она непременно будет устранена". 

    Отметим, что вывески в Тбилиси, на улице имени Мирзы Фатали Ахундова устарели, а на улицах Мирзы Шафи Вазеха, Ибрагима Исфаханлы и Низами Гянджеви их и вовсе нет. 

    А на вывеске на улице Ахмеда Джавада фамилия поэта на английском языке по ошибке указана как  Джавадан (Djavadan). 

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