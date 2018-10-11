В следующем году в Тбилиси заменят вывески на улицах, носящих имена видных азербайджанских личностей

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Тбилиси. 11 октября. REPORT.AZ/ В следующем году в Тбилиси предусматривается заменить вывески на улицах, носящих имена видных азербайджанских личностей.

Об этом в заявлении грузинскому бюро Report заявила председатель Комиссии по наименованиям и символике Тбилисского городского совета Тинатин Ниблошвили.

По ее словам, ежегодно для замены старых вывесок с названиями улиц в Тбилиси выделяется 500 тысяч лари: "Эта - небольшая сумма и ее недостаточно для обновления устаревших вывесок на всех улицах столицы. Бюджет этого года уже истрачен. Поэтому, за счет бюджетных средств будущего года поэтапно будут обновлены вывески улиц, названных в честь азербайджанцев".

Т.Ниблошвили также заявила, что осведомлена об ошибке, допущенной на вывеске на улице в тбилисском районе Исани, носящей имя известного азербайджанского поэта Ахмеда Джавада: "Это - техническая ошибка и она непременно будет устранена".

Отметим, что вывески в Тбилиси, на улице имени Мирзы Фатали Ахундова устарели, а на улицах Мирзы Шафи Вазеха, Ибрагима Исфаханлы и Низами Гянджеви их и вовсе нет.

А на вывеске на улице Ахмеда Джавада фамилия поэта на английском языке по ошибке указана как Джавадан (Djavadan).