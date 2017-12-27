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    В следующем году в музыкальных школах и школах искусств пройдет аттестация педагогов

    Об этом заявил Абульфас Гараев на посвященном итогам 2017 года заседании коллегии министерства культуры и туризма
    © Report

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "В следующем году в Азербайджане пройдет аттестация педагогов музыкальных школ и школ искусств".

    Как сообщает Report, об этом на посвященном итогам 2017 года заседании коллегии министерства культуры и туризма заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

    Касаясь деятельности относящихся к системе министерства учебных заведений, Абульфас Гараев высоко оценил деятельность Азербайджанского университета туризма и менеджмента и Бакинской академии хореографии и заявил, что в 2018 году в действующих в системе министерства культуры и туризма музыкальных школах и школах искусств пройдет аттестация педагогов. 

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