В следующем году в музыкальных школах и школах искусств пройдет аттестация педагогов

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Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "В следующем году в Азербайджане пройдет аттестация педагогов музыкальных школ и школ искусств".

Как сообщает Report, об этом на посвященном итогам 2017 года заседании коллегии министерства культуры и туризма заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

Касаясь деятельности относящихся к системе министерства учебных заведений, Абульфас Гараев высоко оценил деятельность Азербайджанского университета туризма и менеджмента и Бакинской академии хореографии и заявил, что в 2018 году в действующих в системе министерства культуры и туризма музыкальных школах и школах искусств пройдет аттестация педагогов.