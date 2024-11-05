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В Баку пройдет выставка, посвященная дружбе между Гейдаром Алиевым и Чингизом Айтматовым

В Баку пройдет выставка, посвященная дружбе между Гейдаром Алиевым и Чингизом Айтматовым В Баку пройдет выставка, посвященная дружбе между Гейдаром Алиевым и Чингизом Айтматовым
Kультурная политика
5 ноября 2024 г. 13:41
В Баку пройдет выставка, посвященная дружбе между Гейдаром Алиевым и Чингизом Айтматовым

В Баку в следующем году пройдет выставка, посвященная дружбе между общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым и известным кыргызским писателем Чингизом Айтматовым.

Об этом Report сказал сын Чингиза Айтматова, художник Эльдар Айтматов.

По его словам, выставка будет организована весной 2025 года в Центре Гейдара Алиева. Он отметил, что предложил президенту Азербайджана провести выставку, посвященную дружбе писателя и общенационального лидера Азербайджана в центре Гейдара Алиева.

Айтматов добавил, что часто участвует в выставках азербайджанских художников, проводимых в Кыргызстане.

"Я благодарен азербайджанской интеллигенции за то, что они поддерживают культурные связи с Кыргызстаном. Когда я приезжаю в Баку, я будто приезжаю в родной дом", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Heydər Əliyev və Çingiz Aytmatovun dostluğuna həsr olunmuş sərgi keçiriləcək

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