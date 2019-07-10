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Министр: В следующем году Азербайджан подаст заявку для включения ряда объектов в Список ЮНЕСКО

В следующем году Азербайджан подаст заявку в ЮНЕСКО
© Report / Elchin Murad

"Во время 44-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО Азербайджан подаст заявку для включения нескольких объектов в Список мирового наследия структуры".

Как сообщает Report, об этом министр культуры Абульфас Гараев сказал на пресс-конференции по итогам прошедшей в Баку 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

А.Гараев назвал включение Шеки в Список мирового наследия ЮНЕСКО достижением страны: "Мы должны гордиться, что увеличивается количество культурных объектов, которые включаются в данный список".

Министр напомнил, что заявка на включение Шеки в список была подана 6 лет назад: "Правительство и общественность должны серьезно проанализировать результаты проведенной в Баку 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. В Азербайджане существуют 6 700 исторических памятников. Скорейшее их восстановление невозможно. Этот процесс ведется поэтапно. Например, Чыраггала находится под угрозой разрушения, мы приступили к работам по его восстановлению".

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