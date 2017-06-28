В Швейцарии проведены вечера мугама

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В швейцарском городе Базель в рамках "Жемчужин азербайджанской культуры" осуществлен очередной проект под названием "Азербайджанский мугам в исполнении молодых исполнителей мугама".

Как сообщили Report в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой, мероприятие было организовано по инициативе руководителя функционирующего в Швейцарии объединения "Друзья Азербайджана" Арзу Алиевой при содействии Международного центра мугама и Посольства Азербайджана в Швейцарии.

В вечере мугама в знаменитом Ботаническом саду Базеля приняли участие поклонники азербайджанской музыки.

В концертной программе приняли участие ханенде Эхтирам Гусейнов и Гюнай Имамвердиева, которые выступили в сопровождении музыкантов Хаяма Мамедова и Ровшана Гурбанова. Концертная программа продлилась 55 минут.

В завершении поблагодарившая гостей и участников вечера Арзу Алиева отметила, что подобные мероприятия являются мостом между людьми с совершенно разными мировоззрением и культурой. Она выразила надежду, что подобные встречи будут проводиться в будущем и станут толчком для проведения концертов швейцарских музыкантов в Азербайджане.

Отметим, что вторая концертная программа, организованная Центром культуры Азербайджана в Швейцарии под руководством Гасыма Насирова, была представлена в Центре культуры Ono города Берн. Это мероприятие также собрало большое количество поклонников азербайджанской музыки.