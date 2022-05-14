В Шуше завершился Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль"

В культурной столице Азербайджана – городе Шуша завершил работу V Международный фольклорный фестиваль «Харыбюльбюль».

В культурной столице Азербайджана – городе Шуша завершил работу V Международный фольклорный фестиваль «Харыбюльбюль».

Как сообщает Report, в третий, завершающий день фестиваля на его сцене выступили известный египетский певец, композитор и мультиинструменталист Хамза Намира, который исполнил несколько песен в жанре поп-фолк, талышская фольклорная группа из Масаллы "Халай", ингилойская фольклорная группа "Ненелер" из Балакяны, группа Адыгюн из турков-ахыска (Саатлы), Ашуг Эльман Талыстанлы (Исмаиллы), аварская фольклорная группа "Джахан", фольклорный ансамбль "Чешмя", аварская танцевальная группа "Худулки".

Завершился фестиваль на Джыдыр-дюзю выступлениями Государственного ансамбля танца Азербайджана, Анкарского ансамбля музыки и народных танцев тюркского мира, исполнившего танцы "Ван йореси", "Зейбек соло", "Трабзон йореси", а также грузинского фольклорного ансамбля танца "Мелитасси", исполнившего танцы "Казбегури", "Джейрани", "Аджарулли".

V Международный фольклорный фестиваль «Харыбюльбюль», проведенный в «Год города Шуша», объявленный Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в связи с 270-летием города Шуша, организован Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и Государственным заповедником города Шуша.

Отметим, что Международный музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль» в городе Шуша начал проводиться с 1989 года в связи со 100-летним юбилеем известного ханенде, педагога, народного артиста Сеида Шушинского (1889-1965). Мероприятие было организовано в мае того года в Шуше во время цветения харыбюльбюль. В первом фестивале помимо местных исполнителей принимали участие также музыкальные группы из бывших союзных республик - Кыргызстана, Казахстана, России (Башкортостан), Литвы и Беларуси.

В 1990 году фестиваль «Харыбюльбюль» получил статус международного. Большой интерес вызвало также приглашение на второй фестиваль фольклорных коллективов из Нидерландов, Германии, Израиля и Турции. В связи с тяжелой ситуацией в Шуше, вызванной начавшимся карабахским конфликтом, основные концерты были организованы в Агдаме. Ряд концертов фестиваля прошел также в Барде и Агджабеди. В целом, во втором фестивале участвовали около 170 делегатов из различных стран.

В III фестивале «Харыбюльбюль», проведенном в 1991 году, приняли участие около 300 человек из 25 стран. На фестивале также присутствовали художники из США и Австралии. Из-за большого количества зрителей основные концерты фестиваля проходили на стадионах. Заключительные концерты II и III фестивалей были организованы во Дворце Гейдара Алиева в Баку.

Четвертый фестиваль должен был состояться 15 мая 1992 года и стать самым грандиозным за всю историю этого музыкального праздника. Предполагалось участие 500 человек из более чем 30 стран мира. Однако 8 мая того же года город Шуша был оккупирован армянскими военными формированиями, и организовать фестиваль «Харыбюльбюль» здесь было невозможно. Фестиваль был коротким и состоялся в комплексе Имарет в городе Агдам.

После славной Победы доблестной Азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева традиционный фестиваль «Харыбюльбюль» вновь был организован в городе Шуша. В открытии организованного Фондом Гейдара Алиева фестиваля, проведенного 12-13 мая 2021 года на Джыдыр дюзю, приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи.

В рамках фестиваля были продемонстрированы национальные танцы, мугамное искусство, состоялись концерты фольклорных коллективов, представляющих различные регионы и национальные меньшинства нашей страны, показаны видеоролики выступлений азербайджанских ханенде, снятые в Шуше в различные годы, прозвучали произведения классической музыки.

Хатира Кязимова