Мониторинг памятников на освобожденных территориях осуществляется по 4 направлениям

Из 210 памятников, зарегистрированных в Шуше, 142 находятся в Шушинском историко- культурном заповеднике.

Из 210 памятников, зарегистрированных в Шуше, 142 находятся в Шушинском историко- культурном заповеднике.

Как сообщает Report, об этом сказал исполняющий обязанности начальника Государственной службы по сохранению, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азад Джафарли.

Отметив, что все эти памятники будут отреставрированы, А.Джафарли сказал, что мониторинг и осмотр памятников на освобожденных территориях осуществляется по 4 направлениям. Это группы памятников, которые были полностью уничтожены, разрушены, подверглись вандализму или арменизированы.