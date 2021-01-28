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Мониторинг памятников на освобожденных территориях осуществляется по 4 направлениям

Мониторинг памятников на освобожденных территориях осуществляется по 4 направлениям Из 210 памятников, зарегистрированных в Шуше, 142 находятся в Шушинском историко- культурном заповеднике.
Kультурная политика
28 января 2021 г. 17:10
Мониторинг памятников на освобожденных территориях осуществляется по 4 направлениям

Из 210 памятников, зарегистрированных в Шуше, 142 находятся в Шушинском историко- культурном заповеднике.

Как сообщает Report, об этом сказал исполняющий обязанности начальника Государственной службы по сохранению, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азад Джафарли.

Отметив, что все эти памятники будут отреставрированы, А.Джафарли сказал, что мониторинг и осмотр памятников на освобожденных территориях осуществляется по 4 направлениям. Это группы памятников, которые были полностью уничтожены, разрушены, подверглись вандализму или арменизированы.

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Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad olunan ərazilərdə abidələrin monitorinqi 4 istiqamətdə aparılır

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