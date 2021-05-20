О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Шуше воздвигнут памятники Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю - ЭКСКЛЮЗИВ

В Шуше воздвигнут памятники Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю - ЭКСКЛЮЗИВ "Мы готовим памятник по фотографиям из прессы тех времен и архивным фотографиям"
Kультурная политика
20 мая 2021 г. 17:43
В Шуше воздвигнут памятники Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю - ЭКСКЛЮЗИВ
0 : 00
0 : 00

В Шуше воздвигнут новые памятники гениальному азербайджанскому композитору Узеиру Гаджибекову и оперному певцу Бюльбюлю.

Об этом Report заявил художник, скульптор Аслан Рустамов.

Он отметил, что до оккупации в Шуше имелись памятники У. Гаджибекову и Бюльбюлю: "Памятник Узеиру Гаджибекову был подготовлен скульптором Ахмедом Саликовым. Этот памятник был установлен в Шуше по случаю 100-летия композитора, однако армянские вандалы полностью его уничтожили. Не осталось даже модели памятника. Мы готовим памятник по фотографиям из прессы тех времен и архивным фотографиям".

А. Рустамов отметил, что посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу попросил у него подготовить памятник Бюльбюля: "Во дворе дома-музея Бюльбюля в Шуше был воздвигнут памятник ему. Армяне полностью разрушили памятник. Мы готовим ту же форму этого памятника. Мы вместе с моими сыновыми Теймуром и Махмудом работаем над обоими памятниками".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Statues of Uzeyir Hajibeyov and Bulbul to be erected in Shusha - EXCLUSIVE
Версия на азербайджанском языке Şuşada Üzeyir Hacıbəyovun və Bülbülün heykəli ucaldılacaq - EKSKLÜZİV

Самое читаемое

В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
16 мая 2021 г. 13:25
В Азербайджане отменяется использование масок на открытом воздухе
В Азербайджане отменяется использование масок на открытом воздухе
20 мая 2021 г. 11:12
Восстановлена работа общественного транспорта
Восстановлена работа общественного транспорта
16 мая 2021 г. 06:00
Состоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
ФотоСостоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
15 мая 2021 г. 20:37
МИД Азербайджана распространил заявление
МИД Азербайджана распространил заявление
13 мая 2021 г. 22:12
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
19 мая 2021 г. 14:25
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
20 мая 2021 г. 10:15
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
15 мая 2021 г. 18:25
Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника
Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника
15 мая 2021 г. 19:03
В Азербайджане начинается вакцинация препаратом Sputnik V
В Азербайджане начинается вакцинация препаратом "Sputnik V"
17 мая 2021 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi