В Шуше воздвигнут памятники Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю - ЭКСКЛЮЗИВ

"Мы готовим памятник по фотографиям из прессы тех времен и архивным фотографиям"

В Шуше воздвигнут новые памятники гениальному азербайджанскому композитору Узеиру Гаджибекову и оперному певцу Бюльбюлю.

Об этом Report заявил художник, скульптор Аслан Рустамов.

Он отметил, что до оккупации в Шуше имелись памятники У. Гаджибекову и Бюльбюлю: "Памятник Узеиру Гаджибекову был подготовлен скульптором Ахмедом Саликовым. Этот памятник был установлен в Шуше по случаю 100-летия композитора, однако армянские вандалы полностью его уничтожили. Не осталось даже модели памятника. Мы готовим памятник по фотографиям из прессы тех времен и архивным фотографиям".

А. Рустамов отметил, что посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу попросил у него подготовить памятник Бюльбюля: "Во дворе дома-музея Бюльбюля в Шуше был воздвигнут памятник ему. Армяне полностью разрушили памятник. Мы готовим ту же форму этого памятника. Мы вместе с моими сыновыми Теймуром и Махмудом работаем над обоими памятниками".