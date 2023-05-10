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В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля ”Харыбюльбюль"

В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля ”Харыбюльбюль" 10 мая на Джыдыр дюзю состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля “Харыбюльбюль”, организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана, стартовавшего в культурной столице Азербайджана городе Шуше.
Kультурная политика
10 мая 2023 г. 19:24
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля ”Харыбюльбюль

10 мая на Джыдыр дюзю состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля “Харыбюльбюль”, организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана, стартовавшего в культурной столице Азербайджана городе Шуше.

Как сообщает Report, на гала-концерте выступили мастера искусств стран-участниц фестиваля.

В рамках концерта были представлены композиция “Харыбюльбюль”, вокально-инструментальная композиция в исполнении мастеров искусств Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Турции и Туркменистана, “Çahargah bəhsi” в исполнении ансамбля “Виртуозы тюркского мира” и другие яркие выступления танцевальных коллективов.

Гала-концерт завершился композицией "Страна огней - Азербайджан" в исполнении всех участников.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada “Xarıbülbül” Beynəlxalq Musiqi Festivalının qala-konserti olub

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