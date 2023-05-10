В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля ”Харыбюльбюль"

10 мая на Джыдыр дюзю состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля “Харыбюльбюль”, организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана, стартовавшего в культурной столице Азербайджана городе Шуше.

10 мая на Джыдыр дюзю состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля “Харыбюльбюль”, организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана, стартовавшего в культурной столице Азербайджана городе Шуше.

Как сообщает Report, на гала-концерте выступили мастера искусств стран-участниц фестиваля.

В рамках концерта были представлены композиция “Харыбюльбюль”, вокально-инструментальная композиция в исполнении мастеров искусств Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Турции и Туркменистана, “Çahargah bəhsi” в исполнении ансамбля “Виртуозы тюркского мира” и другие яркие выступления танцевальных коллективов.

Гала-концерт завершился композицией "Страна огней - Азербайджан" в исполнении всех участников.