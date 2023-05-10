В Шуше состоялось открытие Творческого центра после восстановительных работ, проведенных Фондом Гейдара Алиева

10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии в Шуше Творческого центра после восстановительных работ, проведенных Фондом Гейдара Алиева.

10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии в Шуше Творческого центра после восстановительных работ, проведенных Фондом Гейдара Алиева.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства, помощник президента Анар Алакбаров проинформировал главу государства и первую леди о проделанной работе.

Было отмечено, что нынешнее здание Творческого центра в городе Шуша входит в список архитектурных памятников республиканского значения. В здании в свое время размещался Караван-сарай Аги Гахрамана Мирсияб оглу. В ходе восстановительных работ, которые проводились Фондом Гейдара Алиева с 2022 года, зданию был возвращен первоначальный вид, двери, окна, потолок и перегородки, закрытые алчипаном, разобраны, благодаря этому восстановлена историческая форма здания.

Глава государства, первая леди и члены их семьи ознакомились с выставкой "Гейдар Алиев и Карабах", открытой в экспозиционном зале Творческого центра в рамках 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

На выставке представлены уникальные фотоснимки, документы и видеоматериалы, отражающие заслуги великого лидера Гейдара Алиева в области социального, экономического, политического и культурного развития в Карабахе. На выставке также экспонируются фотографии, повествующие о поездках общенационального лидера в Карабах, проведенных здесь встречах, различных мероприятиях.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев в совершенстве знал историю, культуру, искусство Карабаха, проявляя большое внимание и заботу о них, делал все возможное для их развития. С 1969 года в истории Карабаха и Восточного Зангезура начался переломный момент. В сложных исторических условиях Гейдару Алиеву удалось провести широкомасштабные реформы во всех сферах жизни региона. 12 января 1979 года с участием общенационального лидера состоялось открытие железной дороги Агдам-Ханкенди. Это стало стратегическим шагом и большой исторической заслугой великого лидера Гейдара Алиева с точки зрения развития хозяйственно-экономических связей Карабаха с другими районами Азербайджана. Одержав в 44-дневной Отечественной войне славную Победу под руководством президента Азербайджана, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, могущественное Азербайджанское государство, являющееся коронным произведением великого лидера, еще раз доказало, что способно защитить свой суверенитет, независимость.

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи также ознакомились с организованным в Шуше Фестивалем цветов.

Отметим, что на территории проведения фестиваля созданы интересные композиции из различных видов цветов, а также организована выставка их отдельных видов.

Посетители, гости Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" до 12 мая смогут ознакомиться с выставкой и презентациями на Фестивале цветов.