В Шуше состоялось открытие Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль"

В Шуше 24 мая начал свою работу VIII Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры.

В Шуше 24 мая открылся VIII Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева "О проведении 140-летия Узеира Гаджибейли", нынешний фестиваль посвящен юбилею великого композитора.

Фестиваль открылся на Джыдырдюзю исполнением произведения Узеира Гаджибейли "Эй Вятян". В концертной программе, наряду с произведениями Узеира Гаджибейли, прозвучали сочинения выдающихся азербайджанских композиторов - Арифа Меликова, Асафа Зейналлы, Афрасияба Бадалбейли, Фикрета Амирова, Кара Караева, Муслима Магомаева, Ниязи, Октая Зульфугарова и Тофика Кулиева.

Как и в предыдущие годы, в фестивале принимают участие не только мастера азербайджанского искусства, но и музыкальные коллективы и солисты из других стран. Основная цель фестиваля - развивать культурный диалог, содействовать обмену мнениями между специалистами и поддерживать творчество молодых музыкантов.

На концерте в день открытия фестиваля на сцену вышли деятели искусств из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции. Азербайджан представляли Афаг Аббасова, Джахангир Новрузов, Экрем Поладов, Фатима Джафарзаде, Фархад Бадалбейли, Фарид Алиев, Илаха Рустамова, Инара Бабаева, Орхан Гусейнов, Махир Тагизаде, Мурад Адыгезалзаде, Полад Бюльбюльоглу и Юсиф Эйвазов, Казахстан — Азамат Желтыргузов, Турцию — Ферда Йетишер. Также выступили танцоры Берфу Эльмас (Турция), Дайна Кыдыралиева (Кыргызстан), Эбру Эльмас (Турция), Элдияр Маратоглу (Кыргызстан), Мустафа Чагатай Озмен (Турция), Нуржамал Молдоказиева (Кыргызстан), Азербайджанский государственный ансамбль танца, Симфонический оркестр и балетная труппа Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, Азербайджанская государственная хоровая капелла.

Сегодня Шуша возрождается: на ее улицах снова звучит музыка, проходят фестивали, восстанавливаются исторические здания. Такие мероприятия, как Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", возвращают жизнь в духовную атмосферу города.

Радость и вдохновение фестиваля читаются в глазах и улыбках гостей, которые с удовольствием поделились своими впечатлениями с АЗЕРТАДЖ.

Народный артист Азербайджана, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Фархад Бадалбейли выразил удовлетворение тем, что на Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" приходят не только профессионалы, но и семьи с детьми. Он отметил, что на фестивале звучат произведения великих композиторов — Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова и других, и это, по его словам, является подлинным достоянием.

"Я думаю, все остались довольны этим прекрасным фестивалем. Хотелось бы, чтобы сюда приезжало больше людей из-за рубежа, известных личностей, чтобы они познакомились с Шушой и увидели, что это настоящий рай", — подчеркнул Фархад Бадалбейли.

Народный артист Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Полад Бюльбюльоглу отметил, что фестиваль проходит по инициативе и благодаря заботе президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Он выразил глубокое удовлетворение участием в этом событии.

В рамках фестиваля, посвященного 140-летию Узеира Гаджибейли, П.Бюльбюльоглу исполнил его романс "Севгили джанан": "Я чувствую, что души Бюльбюля, Узеира Гаджибейли и других великих музыкантов ликуют. Их дух был неспокоен в течение 30 лет. Теперь они возрадовались, ведь фестиваль "Харыбюльбюль" живет и будет жить".

Вечером первого дня фестиваля у одного из архитектурных символов Шуши — дворца ханской дочери Натаван будет показан спектакль "Так сказал бы Узеир бек…" в исполнении студентов Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. Постановка вдохновлена фельетонами Узеира Гаджибейли.

Во второй день фестиваля, 25 мая, на Джыдырдюзю состоится концерт Полада Бюльбюльоглу под аккомпанемент Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением Муртузы Бюльбюля.

В тот же день выступят студенты факультета искусств Карабахского университета, которые исполнят произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Фестиваль "Харыбюльбюль", названный в честь цветка – символа Шуши, проводится с 1989 года. Во время карабахского конфликта основные концерты проходили в Агдаме, Барде и Агджабеди. После исторической победы в Отечественной войне фестиваль вновь вернулся в Шушу.