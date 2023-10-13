В Шуше состоялось 40-е заседание Постоянного совета ТЮРКСОЙ

13 октября в Шуше состоялось 40-е заседание Постоянного совета министров культуры стран ТЮРКСОЙ.

13 октября в Шуше состоялось 40-е заседание Постоянного совета министров культуры ТЮРКСОЙ.

Как сообщает Report, мероприятие было организовано совместно с Министерством культуры Азербайджана.

Выступая на мероприятии, министр культуры Адиль Керимли рассказал о важности проведения заседания. Отметив, что на заседании предстоит обсудить много вопросов, министр призвал участников проявлять активность в принятии решений.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев отметил, что нынешнее заседание проходит в знаменательный год, когда отмечается 100-летие со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, 100-летие образования Турецкой Республики и 30-летний юбилей ТЮРКСОЙ.

По словам генерального секретаря Организации тюркских государств Кубанычбека Омуралиева, нынешнее заседание запомнится принятием важных решений.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов отметил, что 31 марта 2022 года на внеочередном заседании Постоянного совета министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ в турецком городе Бурса, культурная столица Азербайджана город Шуша была объявлена "Культурной столицей тюркского мира" в 2023 году. Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее Распоряжение о мероприятиях в связи с этой инициативой, и в соответствии с Распоряжением в Шуше уже были проведены различные мероприятия.

Первый заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Кайрат Иманалиев выразил удовлетворение тем, что находится в Шуше и подчеркнул, что решения, которые будут приняты на встрече, призваны способствовать более тесному сотрудничеству стран тюркского мира в будущем.

Первый заместитель министра культуры Узбекистана Баходир Ахмедов сообщил, что за последние годы тюркский мир разработал ряд важных проектов, реализация которых, по его словам, еще больше укрепят сблизят тюркские народы.

Заместитель министра культуры и туризма Турции Сердар Чам сказал, что проведение такой встречи в Шуше, освобожденной от врага благодаря героизму Азербайджанской армии, заслуживает одобрения. Он отметил, что посещал Шушу два года назад и за это время город стал очень красивым.

Заместитель премьер-министра Турецкой Республики Северного Кипра, министр туризма, культуры, быта и окружающей среды Фикри Атаоглу высоко оценил миссию ТЮРКСОЙ по объединению тюркского мира и заявил, что гордится тем, что Северный Кипр является частью тюркского мира.

Затем были заслушаны выступления генерального секретаря Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА) Мехмета Сурейи Эра, президента Международной тюркской академии Шахина Мустафаева и других участников заседания.

Заседание продолжило работу в закрытом формате, состоялся обмен мнениями по вопросам повестки дня.