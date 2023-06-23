В Шуше состоялась концертная программа VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама"

VI Международный музыкальный фестиваль "Мир мугама" в культурной столице Азербайджана Шуше 23 июня продолжился разнообразными концертными программами.

VI Международный музыкальный фестиваль "Мир мугама" в культурной столице Азербайджана Шуше 23 июня продолжился разнообразными концертными программами.

Как передает Report , мугамы были исполнены в различных местах города, около исторических и культурных памятников. Одновременно были представлены концертные программы перед Домом творчества и домом Хуршидбану Натаван в Шуше, а также в Доме - музее Бюльбюля, в парке перед отелем "Карабах".

Первый концерт в рамках фестиваля состоялся в творческом центре в Шуше. На концерте выступили известные исполнители, Назакат Теймурова исполнила “Баяты-Шираз", Фируз Сахават - "Махур-хинди", Джабир Абдуллаев - "Забул-Сегях", Нурия Гусейнова - композицию "Чахаргях”.

Следующая концертная программа прошла перед домом Хуршидбану Натаван. В программе выступили Илькин Ахмедов, Гюльяз Мамедова, Алмаз Оруджева, Гюлистан Алиева.

Позже была организована концертная программа в доме-музее Бюльбюля и в парке перед отелем "Карабах". В рамках программы известные исполнители Гюльянаг Мамедова, Мялякханым Айюбова, Мансум Ибрагимов, Симара Иманова, Газанфар Аббасов, Муталлим Демиров, Гюльнар Гюдрятли представили такие образцы мугама и композиции, как "Худаяр теснифи”, "Баяты-Шираз", "Сегях", "Махур" и др.

Участники фестиваля, а также гости из других стран ознакомились с азербайджанскими исторические и культурными памятниками в Шуше. Они были проинформированы о реконструкционных работах в городе. Было отмечено, что в период почти 30-летней оккупации исторические здания, мечети и памятники в городе Шуша подверглись армянскому вандализму.

VI Международный музыкальный фестиваль, стартовавший 18 июня, завершится концертной программой в Центре Гейдара Алиева 25 июня.