О нас

В Шуше состоится международный кинофестиваль тюркского мира "Деде Горгуд"

В Шуше состоится международный кинофестиваль тюркского мира "Деде Горгуд" На II международном кинофестивале тюркского мира «Деде Горгуд», проходившем в турецкой Бурсе, азербайджанские фильмы были включены как в конкурсную, так и во внеконкурсную программы.
Kультурная политика
6 ноября 2022 г. 17:39
В Шуше состоится международный кинофестиваль тюркского мира Деде Горгуд

На II международном кинофестивале тюркского мира «Деде Горгуд», проходившем в турецкой Бурсе, азербайджанские фильмы были включены как в конкурсную, так и во внеконкурсную программы.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

В церемонии закрытия фестиваля также приняла участие делегация во главе с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым.

На мероприятии жюри наградило народного артиста Вагифа Мустафаева премией «Лучший режиссер тюркского мира». Азербайджанский кинорежиссер был удостоен этой награды за художественный фильм «Жизнь, кажется, прекрасна», участвовавший в фестивале.

На церемонии было объявлено, что III международный кинофестиваль тюркского мира "Деде Горгуд" пройдет в городе Шуша, который станет «Культурной столицей тюркского мира» в 2023 году. Министр культуры и туризма Турецкой Республики Мехмет Нури Эрсой вручил министру культуры А.Керимову символ III фестиваля.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоIII Dədə Qorqud Türk Dünyası Film Festivalı gələn il Şuşada keçiriləcək

Другие новости из категории

Калын: Для изучения Шуши необходимо организовать академические и студенческие визиты
ФотоКалын: Для изучения Шуши необходимо организовать академические и студенческие визиты
6 ноября 2022 г. 15:41
40-е заседание Постоянного совета министров культуры TÜRKSOY состоится в следующем году в Шуше
Фото40-е заседание Постоянного совета министров культуры TÜRKSOY состоится в следующем году в Шуше
5 ноября 2022 г. 20:42
Продемонстрирован посвященный Отечественной войне художественный фильм Зеница ока
Продемонстрирован посвященный Отечественной войне художественный фильм "Зеница ока"
5 ноября 2022 г. 15:09
Анар Керимов отправился в Турцию
Анар Керимов отправился в Турцию
5 ноября 2022 г. 11:49
В Париже состоялся показ коллекции одежды Европейские отзвуки жемчужин Карабаха
ФотоВ Париже состоялся показ коллекции одежды "Европейские отзвуки жемчужин Карабаха"
5 ноября 2022 г. 06:46
Европейский кинофестиваль откроется в Баку показом чешского фильма
Европейский кинофестиваль откроется в Баку показом чешского фильма
4 ноября 2022 г. 15:52
Презентован видеопроект Современный Баку, подготовленный при поддержке Центра Гейдара Алиева
Презентован видеопроект "Современный Баку", подготовленный при поддержке Центра Гейдара Алиева
4 ноября 2022 г. 11:09
В ЮНЕСКО прошел музыкальный вечер, посвященный 100-летию Фикрета Амирова
ФотоВ ЮНЕСКО прошел музыкальный вечер, посвященный 100-летию Фикрета Амирова
4 ноября 2022 г. 04:46
Министр дал поручение директорам музшкол
ФотоМинистр дал поручение директорам музшкол
31 октября 2022 г. 15:48
В ЮНЕСКО пройдет музыкальный вечер, посвященный 100-летию Фикрета Амирова
В ЮНЕСКО пройдет музыкальный вечер, посвященный 100-летию Фикрета Амирова
31 октября 2022 г. 13:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi