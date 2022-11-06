В Шуше состоится международный кинофестиваль тюркского мира "Деде Горгуд"

На II международном кинофестивале тюркского мира «Деде Горгуд», проходившем в турецкой Бурсе, азербайджанские фильмы были включены как в конкурсную, так и во внеконкурсную программы.

На II международном кинофестивале тюркского мира «Деде Горгуд», проходившем в турецкой Бурсе, азербайджанские фильмы были включены как в конкурсную, так и во внеконкурсную программы.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

В церемонии закрытия фестиваля также приняла участие делегация во главе с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым.

На мероприятии жюри наградило народного артиста Вагифа Мустафаева премией «Лучший режиссер тюркского мира». Азербайджанский кинорежиссер был удостоен этой награды за художественный фильм «Жизнь, кажется, прекрасна», участвовавший в фестивале.

На церемонии было объявлено, что III международный кинофестиваль тюркского мира "Деде Горгуд" пройдет в городе Шуша, который станет «Культурной столицей тюркского мира» в 2023 году. Министр культуры и туризма Турецкой Республики Мехмет Нури Эрсой вручил министру культуры А.Керимову символ III фестиваля.