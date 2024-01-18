В Шуше состоится церемония открытия года "Культурная столица исламского мира – 2024"

В Шуше состоится церемония открытия года "Шуша – культурная столица исламского мира – 2024".

В Шуше состоится церемония открытия года "Шуша – культурная столица исламского мира – 2024".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство культуры, об этом говорилось на II консультативной встрече генеральных секретарей национальных комиссий Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и на 44-й сессии Исполнительного совета организации в Джидде.

В мероприятиях приняли участие министры, послы, представители государств-членов, а также представители региональных и международных организаций.

Участникам мероприятий также рассказали о СОР29, который пройдет в этом году в Азербайджане.

Было отмечено, что этот год является важным для Азербайджана с точки зрения проведения международных мероприятий и сотрудничества с ИСЕСКО. До сведения гостей также довели, в городе Шуше, объявленном "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год, состоится церемония открытия года, после чего будут организованы множество мероприятий.

Азербайджанская сторона пригласила участников мероприятий посетить Шушу в рамках года "Культурной столицы исламского мира".