В Шуше с аншлагом прошел концерт Dövrü-səda

В рамках Дней поэзии Вагифа перед домом Натаван в Шуше прошел концерт Dövri-səda.

В рамках Дней поэзии Вагифа перед домом Натаван в Шуше прошел концерт Dövri-səda.

Как сообщает Report, на концерте состоялась презентация 8 музыкальных произведений по системе периодов (адвар) заслуженного артиста Вугара Джамалзаде в исполнении Ансамбля старинных музыкальных инструментов. Вугар Джамалзаде поблагодарил Фонд Гейдара Алиева и президента Фонда Мехрибан Алиеву за организацию такого замечательного мероприятия в Шуше.

Система адвар является величайшим достижением в области теории восточной музыки основателя школы восточной музыки под названием "системизм" Сефиаддина Урмави. С помощью системы адвар регулируется система звуковых комплексов, которая является основой азербайджанской, а также всей восточной музыки.

В концерте выступили народные артисты Назакат Теймурова, Тейюб Асланов, заслуженная артистка Фаргана Гасымова, исполнители Ровшан Мамедов, Гусейн Маликов, Айсель Ибрагимова. Нарялу с газелями Моллы Панаха Вагифа, были также исполнены отрывки из произведений Хагани Ширвани, Имадеддина Насими, Мухаммеда Физули, Мир Хамзы Нигари, Мир Мохсума Навваба, Низами Гянджеви, шаха Исмаила Хатаи.