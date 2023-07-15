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В Шуше с аншлагом прошел концерт Dövrü-səda

В Шуше с аншлагом прошел концерт Dövrü-səda В рамках Дней поэзии Вагифа перед домом Натаван в Шуше прошел концерт Dövri-səda.
Kультурная политика
15 июля 2023 г. 10:29
В Шуше с аншлагом прошел концерт Dövrü-səda

В рамках Дней поэзии Вагифа перед домом Натаван в Шуше прошел концерт Dövri-səda.

Как сообщает Report, на концерте состоялась презентация 8 музыкальных произведений по системе периодов (адвар) заслуженного артиста Вугара Джамалзаде в исполнении Ансамбля старинных музыкальных инструментов. Вугар Джамалзаде поблагодарил Фонд Гейдара Алиева и президента Фонда Мехрибан Алиеву за организацию такого замечательного мероприятия в Шуше.

Система адвар является величайшим достижением в области теории восточной музыки основателя школы восточной музыки под названием "системизм" Сефиаддина Урмави. С помощью системы адвар регулируется система звуковых комплексов, которая является основой азербайджанской, а также всей восточной музыки.

В концерте выступили народные артисты Назакат Теймурова, Тейюб Асланов, заслуженная артистка Фаргана Гасымова, исполнители Ровшан Мамедов, Гусейн Маликов, Айсель Ибрагимова. Нарялу с газелями Моллы Панаха Вагифа, были также исполнены отрывки из произведений Хагани Ширвани, Имадеддина Насими, Мухаммеда Физули, Мир Хамзы Нигари, Мир Мохсума Навваба, Низами Гянджеви, шаха Исмаила Хатаи.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada “Dövrü-səda” konsert proqramı anşlaqla keçib

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