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В Шуше пройдет Первый международный кулинарный фестиваль

В Шуше пройдет Первый международный кулинарный фестиваль При организации Фонда Гейдара Алиева и Государственного агентства по туризму с 5 по 8 мая в культурной столице Азербайджана Шуше соберутся кулинары из разных стран мира.
Kультурная политика
30 апреля 2022 г. 15:16
В Шуше пройдет Первый международный кулинарный фестиваль

При организации Фонда Гейдара Алиева и Государственного агентства по туризму с 5 по 8 мая в культурной столице Азербайджана Шуше соберутся кулинары из разных стран мира.

Как сообщает Report, на Первом международном кулинарном фестивале в Шуше, который станет праздником изысканных блюд, еще раз будут продемонстрированы древность, красота этого города, гостеприимство азербайджанского народа.

На международном кулинарном фестивале кулинары из Германии, Австрии, Китая, Франции, Грузии, Индонезии, Ирана, Израиля, Италии, Малайзии, Турции и Японии ознакомят гостей с блюдами своих стран.

В кулинарном фестивале примут участие различные экономические районы Азербайджана. В дни фестиваля будут установлены 11 национальных, 11 зарубежных павильонов и павильон Национального кулинарного центра, где гости смогут попробовать блюда регионов Азербайджана, а также мировой кухни.

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Версия на английском языке Shusha to host first international culinary festival
Версия на азербайджанском языке Şuşa Birinci Beynəlxalq Kulinariya Festivalına ev sahibliyi edəcək

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