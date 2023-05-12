В Шуше пройдет первый Культурный форум тюркского мира

В Шуше пройдет первый Культурный форум тюркского мира.

В Шуше пройдет первый Культурный форум тюркского мира.

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Адиль Керимли на официальной церемонии открытия года "Шуша - культурная столица тюркского мира-2023".

Он отметил, что в связи с объявлением города Шуша культурной столицей тюркского мира на 2023 год в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева был подготовлен обширный план мероприятий.

"На повестке дня - проведение ежегодных мероприятий и ряда новых проектов совместно с ТЮРКСОЙ, соответствующими министерствами и государственными структурами Азербайджана. В этой связи хочу сообщить, что в рамках Постоянного совета министров, в Шуше планируется проведение первого Культурного форума тюркского мира. Уверен, что первый Культурный форум тюркского мира, который пройдет в Шуше, откроет новые горизонты для развития культурных связей, для превращения XXI века в тюркский век", - подчеркнул министр.