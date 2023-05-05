В Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"

С 9 по 11 мая в культурной столице Азербайджана - Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры.

С 9 по 11 мая в культурной столице Азербайджана Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры.

Как сообщает Report, в рамках трехдневного фестиваля будут представлены концертные программы, выставки и различные презентации.

Отметим, что город Шуша объявлен Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) культурной столицей тюркского мира в 2023 году.

12 мая состоится официальное открытие мероприятия "Шуша - культурная столица тюркского мира".