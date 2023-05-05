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 В Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"

 В Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" С 9 по 11 мая в культурной столице Азербайджана - Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры.
Kультурная политика
5 мая 2023 г. 10:30
 В Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль Харыбюльбюль

С 9 по 11 мая в культурной столице Азербайджана Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры.

Как сообщает Report, в рамках трехдневного фестиваля будут представлены концертные программы, выставки и различные презентации.

Отметим, что город Шуша объявлен Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) культурной столицей тюркского мира в 2023 году.

12 мая состоится официальное открытие мероприятия "Шуша - культурная столица тюркского мира".

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Версия на английском языке Shusha to host Kharibulbul International Music Festival
Версия на азербайджанском языке Şuşada “Xarıbülbül” Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçiriləcək

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