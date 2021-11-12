В Шуше пройдет международный кинофестиваль "Деде Горгуд"

Состоится международный кинофестиваль тюркского мира "Коркут Ата" (Деде Горгуд).
Как передает Report, об этом сообщил посол Турции в Азербайджане Джахит Багджи.
Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой сказал, что Международный тюркский мировой кинофестиваль "Коркут Ата" (Дада Горгуд) состоится в Бурсе в 2022 году (Турция), а в 2023 году в культурной столице Азербайджана Шуше", - сказал посол.
Совместное заявление подписано с участием министров культуры в рамках Международного тюркского всемирного кинофестиваля "Коркут Ата" (Деде Горгуд).
В то же время азербайджанские фильмы были показаны на первом международном тюркском мировом кинофестивале "Коркут Ата" (Деде Горгуд) в Стамбуле 8-12 ноября.