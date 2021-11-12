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В Шуше пройдет международный кинофестиваль "Деде Горгуд"

В Шуше пройдет международный кинофестиваль "Деде Горгуд" Состоится международный кинофестиваль тюркского мира "Коркут Ата" (Деде Горгуд).
Kультурная политика
12 ноября 2021 г. 22:56
В Шуше пройдет международный кинофестиваль Деде Горгуд

Состоится международный кинофестиваль тюркского мира "Коркут Ата" (Деде Горгуд).

Как передает Report, об этом сообщил посол Турции в Азербайджане Джахит Багджи.

Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой сказал, что Международный тюркский мировой кинофестиваль "Коркут Ата" (Дада Горгуд) состоится в Бурсе в 2022 году (Турция), а в 2023 году в культурной столице Азербайджана Шуше", - сказал посол.

Совместное заявление подписано с участием министров культуры в рамках Международного тюркского всемирного кинофестиваля "Коркут Ата" (Деде Горгуд).

В то же время азербайджанские фильмы были показаны на первом международном тюркском мировом кинофестивале "Коркут Ата" (Деде Горгуд) в Стамбуле 8-12 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Şuşada Dədə Qorqud Beynəlxalq Film Festivalı keçiriləcək

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