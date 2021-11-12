В Шуше пройдет международный кинофестиваль "Деде Горгуд"

Состоится международный кинофестиваль тюркского мира "Коркут Ата" (Деде Горгуд).

Состоится международный кинофестиваль тюркского мира "Коркут Ата" (Деде Горгуд).

Как передает Report, об этом сообщил посол Турции в Азербайджане Джахит Багджи.

Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой сказал, что Международный тюркский мировой кинофестиваль "Коркут Ата" (Дада Горгуд) состоится в Бурсе в 2022 году (Турция), а в 2023 году в культурной столице Азербайджана Шуше", - сказал посол.

Совместное заявление подписано с участием министров культуры в рамках Международного тюркского всемирного кинофестиваля "Коркут Ата" (Деде Горгуд).

В то же время азербайджанские фильмы были показаны на первом международном тюркском мировом кинофестивале "Коркут Ата" (Деде Горгуд) в Стамбуле 8-12 ноября.