В Шуше пройдет I Международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ

В Азербайджане завтра стартует первый Международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ.

В Азербайджане завтра стартует первый Международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ.

Как передает Report, фестиваль пройдет с 31 октября по 4 ноября в Шуше и Баку.

Мероприятие приурочено к 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, избранию города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год, 150-летию создания национального театра Азербайджана и 30-летию ТЮРКСОЙ.

Свои постановки покажут театральные коллективы из стран ТЮРКСОЙ - Самаркандский музыкально-драматический театр из Узбекистана, Иссыкгельский музыкально-драматический театр имени Касимали Джантошева из Кыргызстана, Туркестанский музыкально-драматический театр из Казахстана, Стамбульский государственный театр из Турции, Туркменистанский государственный музыкально-драматический театр имени Махдимгулу.

Фестиваль также соберет известных театральных деятелей тюркского мира, будут обсуждаться вопросы развития этой сферы в братских тюркских странах.

В рамках фестиваля в Шуше планируется провести 9-е заседание Совета руководителей государственных театров стран ТЮРКСОЙ.