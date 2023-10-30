О нас

В Шуше пройдет I Международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ

В Шуше пройдет I Международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ В Азербайджане завтра стартует первый Международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ.
Kультурная политика
30 октября 2023 г. 11:29
В Шуше пройдет I Международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ

В Азербайджане завтра стартует первый Международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ.

Как передает Report, фестиваль пройдет с 31 октября по 4 ноября в Шуше и Баку.

Мероприятие приурочено к 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, избранию города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год, 150-летию создания национального театра Азербайджана и 30-летию ТЮРКСОЙ.

Свои постановки покажут театральные коллективы из стран ТЮРКСОЙ - Самаркандский музыкально-драматический театр из Узбекистана, Иссыкгельский музыкально-драматический театр имени Касимали Джантошева из Кыргызстана, Туркестанский музыкально-драматический театр из Казахстана, Стамбульский государственный театр из Турции, Туркменистанский государственный музыкально-драматический театр имени Махдимгулу.

Фестиваль также соберет известных театральных деятелей тюркского мира, будут обсуждаться вопросы развития этой сферы в братских тюркских странах.

В рамках фестиваля в Шуше планируется провести 9-е заседание Совета руководителей государственных театров стран ТЮРКСОЙ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоShusha to host first International TURKSOY Theater Festival
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada I Beynəlxalq TÜRKSOY Teatr Festivalı keçiriləcək

Другие новости из категории

В Баку завершился первый день Музыкального форума
ФотоВ Баку завершился первый день Музыкального форума
29 октября 2023 г. 17:04
Сиявуш Керими: Мы должны придавать большое значение музыкальному образованию
Сиявуш Керими: Мы должны придавать большое значение музыкальному образованию
29 октября 2023 г. 16:35
Фирянгиз Ализаде: Музыка ХХ века еще не попала в наши концертные залы
Фирянгиз Ализаде: Музыка ХХ века еще не попала в наши концертные залы
29 октября 2023 г. 13:49
Фархад Бадалбейли: Я выступаю против того, чтобы 90% телевизионных программ были развлекательными
Фархад Бадалбейли: Я выступаю против того, чтобы 90% телевизионных программ были развлекательными
29 октября 2023 г. 12:12
Министр: Культура - одно из главных качеств национальной идентичности
Министр: Культура - одно из главных качеств национальной идентичности
29 октября 2023 г. 11:52
Коллектив кукольного театра из Узбекистана в рамках гастролей побывал в Билясуваре
ФотоКоллектив кукольного театра из Узбекистана в рамках гастролей побывал в Билясуваре
28 октября 2023 г. 20:50
В Баку открылась студия перекладной анимации Anima
ФотоВ Баку открылась студия перекладной анимации Anima
28 октября 2023 г. 17:37
В посольстве Мексики в Баку состоялось мероприятие по случаю Дня мертвых
ФотоВ посольстве Мексики в Баку состоялось мероприятие по случаю Дня мертвых
28 октября 2023 г. 17:11
Фотограф-экспериментатор Илькин Зеферли: Принцип моей работы - минимум программного редактирования
ФотоФотограф-экспериментатор Илькин Зеферли: Принцип моей работы - минимум программного редактирования
28 октября 2023 г. 16:44
В Баку прошло мероприятие, посвященное японской культуре
В Баку прошло мероприятие, посвященное японской культуре
28 октября 2023 г. 16:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi