В Шуше пройдет 12-е заседание Комитета Всемирного исламского наследия

8 - 9 октября в городе Шуша (Карабахский регион Азербайджана) пройдет 12-е заседание Комитета Всемирного исламского наследия.

Как сообщает Report, об этом говорится на официальной странице Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) в соцсети Х.

Согласно информации, цель встречи - обсуждение предложений государств-членов о включении их исторических объектов и культурных элементов в список Всемирного исламского наследия ИСЕСКО.