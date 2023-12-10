В Шуше проходит официальная церемония закрытия года "Шуша – культурная столица тюркского мира"

10 декабря в городе Шуша при совместной организации Министерства культуры и Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) проходит официальная церемония закрытия года "Шуша – культурная столица тюркского мира – 2023".

10 декабря в городе Шуша при совместной организации Министерства культуры и Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) проходит официальная церемония закрытия года "Шуша – культурная столица тюркского мира – 2023".

Как сообщает Report , в мероприятии, организованном в соответствии с Распоряжением президента Азербайджанской Республики от 6 декабря 2022 года "О мерах, связанных с объявлением города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год" принимают участие официальные лица государства, деятели науки и искусства, писатели, делегации стран-членов ТЮРКСОЙ, руководители тюркских организаций сотрудничества и другие гости.

Отметим, что 12 мая в городе Шуша при совместной организации Министерства культуры и ТЮРКСОЙ состоялась официальная церемония открытия года "Шуша – культурная столица тюркского мира – 2023".

Напомним, что 31 марта 2022 года решением Постоянного совета министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ в турецком городе Бурса Шуша была объявлена "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год.

Проект "Культурная столица тюркского мира" был инициирован в 2010 году на прошедшем в Стамбуле 10-м саммите глав тюркоязычных стран. Согласно решению, каждый год один город тюркского мира объявляется "культурной столицей".

На сегодняшний день Астана (2012 г., Казахстан), Эскишехир (2013 г., Турция), Казань (2014 г., Татарстан – Российская Федерация), Мерв (2015 г., Туркменистан), Шеки (2016 г., Азербайджан), Туркестан (2017 г., Казахстан), Кастамону (2018 г. Турция), Ош (2019, Кыргызстан), Хива (2020, Узбекистан) и Бурса (2022, Турция) стали "Культурной столицей тюркского мира". Шуша – 11-й город, выполнивший эту миссию.

На мероприятии гостям будет представлена музыкальная и фольклорная концертная программа стран тюркского мира.

Также состоится вручение премии СМИ ТЮРКСОЙ по итогам 2022 года.

По итогам мероприятия звание культурной столицы тюркского мира на 2024 год будет передано туркменскому городу Аневу.