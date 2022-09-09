В Шуше отмечают 190-летие выдающейся поэтессы Хуршидбану Натаван

В Шуше началось мероприятие по случаю 190-летнего юбилея известной представительницы художественной мысли Азербайджана, поэтессы Хуршидбану Натаван.

В Шуше началось мероприятие по случаю 190-летнего юбилея выдающейся представительницы художественной мысли Азербайджана, поэтессы Хуршидбану Натаван.

Как сообщает Report, до мероприятия перед отелем "Карабах" открылась посвященная поэтессе выставка.

Затем перед домом Натаван открылось мероприятие под названием "Меджлиси-унс".

В юбилейном мероприятии принимают участие официальные лица, представители культуры, писатели и поэты, а также гости из Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана.

Ведущим "Меджлиси-унса" является секретарь по творческим вопросам Союза писателей Азербайджана, поэт и писатель Ильгар Фахми. На мероприятии выступят министр культуры Анар Керимов, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, вице-президент НАНА, гендиректор Института литературы им. Низами Гянджеви, академик Иса Габиббейли, гендиректор Национального музея азербайджанской литературы, академик Рафаэль Гусейнов, старший научный сотрудник Музея рукописей им. Мухаммеда Физули, доктор филологических наук, профессор Рагуб Керимов и др.

Также в исполнении поэтов тюркоязычных стран прозвучат стихи.

Хуршидбану Натаван Джаваншир-Усмиева родилась 6 августа 1832 года в Шуше. Натаван - дочь последнего хана Карабаха Мехдигулу-хана Джаваншира и внучка Ибрагимхалил-хана. Натаван скончалась 2 октября 1897 года, похоронена на кладбище "Имарат" в Агдамском районе.