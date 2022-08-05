В Шуше проходит финал восьмого телевизионного конкурса "Мугам"

В культурной столице Азербайджана - Шуше проходит финал восьмого телевизионного конкурса "Мугам".

В культурной столице Азербайджана - Шуше проходит финал восьмого телевизионного конкурса "Мугам".

Как сообщает Report, организованное Министерством культуры и "Азербайджанским телевидением" при поддержке Фонда Гейдара Алиева мероприятие проходит во дворе дома-музея Бюльбюля.

В финале конкурса принимают участие известные деятели культуры и искусства.

В жюри конкурса представлены народные артисты Ариф Бабаев, Мелекханым Эйюбова, Сердар Фараджов, Мансум Ибрагимов, Назакет Теймурова, Тейюб Асланов, заслуженная артистка Фергана Гасымова и заслуженный работник культуры Ильгар Фахми.

Отборочные туры конкурса стартовали 9 апреля и охватили все регионы, включая Агдам, Физули и другие освобожденные территории. Сам конкурс начался 10 мая. Он транслировался в прямом эфире два раза в неделю на протяжении трех месяцев по "Азербайджанскому телевидению" и телеканалу "Культура".