В Шуше завершилось заседание национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ

В Шуше завершилось девятое заседание национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ.
Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, участникам заседания были представлены сертификаты.
В Шуше проходит церемония закрытия девятого заседания национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ.
Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, в ходе нее будет объявлено итоговое заявление по результатам встречи.
Отметим, что девятое заседание национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ открылось 7 апреля в Университете ADA в Баку. На мероприятии по видеосвязи выступил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
После мероприятия гости ознакомятся с городом Шуша, также будет организована концертная программа с участием группы исполнителей мугама "Карабах".