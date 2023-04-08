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В Шуше завершилось заседание национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ

В Шуше завершилось заседание национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ В Шуше проходит церемония закрытия девятого заседания национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ
Kультурная политика
8 апреля 2023 г. 14:25
В Шуше завершилось заседание национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ

В Шуше завершилось девятое заседание национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ.

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, участникам заседания были представлены сертификаты.

13:35

В Шуше проходит церемония закрытия девятого заседания национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ.

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, в ходе нее будет объявлено итоговое заявление по результатам встречи.

Отметим, что девятое заседание национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ открылось 7 апреля в Университете ADA в Баку. На мероприятии по видеосвязи выступил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

После мероприятия гости ознакомятся с городом Шуша, также будет организована концертная программа с участием группы исполнителей мугама "Карабах".

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