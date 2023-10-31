В Шуше проходит 9-е заседание Совета руководителей государственных театров стран-членов ТЮРКСОЙ

В Шуше проходит 9-е заседание Совета руководителей государственных театров стран-членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

В Шуше проходит 9-е заседание Совета руководителей государственных театров стран-членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, заседание приурочено к 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, избранию города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год, 150-летию создания азербайджанского национального театра и 30-летию ТЮРКСОЙ.

В рамках заседания участники обсудят вопросы развития театров в странах тюркского мира.