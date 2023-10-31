О нас

В Шуше проходит 9-е заседание Совета руководителей государственных театров стран-членов ТЮРКСОЙ

В Шуше проходит 9-е заседание Совета руководителей государственных театров стран-членов ТЮРКСОЙ В Шуше проходит 9-е заседание Совета руководителей государственных театров стран-членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).
Kультурная политика
31 октября 2023 г. 19:05
В Шуше проходит 9-е заседание Совета руководителей государственных театров стран-членов ТЮРКСОЙ

В Шуше проходит 9-е заседание Совета руководителей государственных театров стран-членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, заседание приурочено к 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, избранию города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год, 150-летию создания азербайджанского национального театра и 30-летию ТЮРКСОЙ.

В рамках заседания участники обсудят вопросы развития театров в странах тюркского мира.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоShusha hosting meeting of theater directors of TURKSOY member countries
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada TÜRKSOY-a üzv ölkələrin teatr rəhbərlərinin toplantısı keçirilir

Самое важное

Из Сирии репатриированы 11 граждан Азербайджана
Из Сирии репатриированы 11 граждан Азербайджана
31 октября 2023 г. 18:55
Али Нагиев: Азербайджан полностью гарантирует армянскому населению безопасное проживание в Карабахе
Али Нагиев: Азербайджан полностью гарантирует армянскому населению безопасное проживание в Карабахе
31 октября 2023 г. 13:27
Азербайджан присоединился к Конвенции против торговли человеческими органами
ФотоАзербайджан присоединился к Конвенции против торговли человеческими органами
31 октября 2023 г. 13:25
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
30 октября 2023 г. 11:07
В следующем году размер среднемесячной пенсии в Азербайджане составит 492,3 маната
В следующем году размер среднемесячной пенсии в Азербайджане составит 492,3 маната
30 октября 2023 г. 10:44
Ильхам Алиев поздравил участников официального приема по случаю Дня Турецкой Республики
Ильхам Алиев поздравил участников официального приема по случаю Дня Турецкой Республики
29 октября 2023 г. 19:47
Минобороны РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе
Минобороны РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе
27 октября 2023 г. 20:47
Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты
Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты
27 октября 2023 г. 18:37
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
В Карабахском регионе обнаружен склад, где изготавливалась самодельная взрывчатка
ФотоВ Карабахском регионе обнаружен склад, где изготавливалась самодельная взрывчатка
27 октября 2023 г. 09:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi