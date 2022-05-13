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В Шуше продолжается V Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль"

В Шуше продолжается V Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль" В культурной столице Азербайджана городе Шуша продолжается V Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль".
Kультурная политика
13 мая 2022 г. 16:39
В Шуше продолжается V Международный фольклорный фестиваль Харыбюльбюль

В культурной столице Азербайджана городе Шуша продолжается V Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль".

Как сообщает Report, во второй день фестиваля впервые выступила группа азербайджанского композитора Этибара Асадли (Азербайджан/Франция).

В рамках фестиваля выступят ряд групп, ансамбль TVGAIDA (Болгария), эстрадно-фольклорный ансамбль "Джанги" (Азербайджан), этно-джазовая группа заслуженных артистов Гочага Аскерова (ханенде) и Арслана Новрасли (тар) (Азербайджан), Colors of Pakistan (Пакистан), Государственный ансамбль "Бахор" (Узбекистан).

Фестиваль заканчивается завтра.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada "Xarıbülbül" Beynəlxalq Folklor Festivalı davam edir

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