В Шуше продолжается V Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль"

В культурной столице Азербайджана городе Шуша продолжается V Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль".

В культурной столице Азербайджана городе Шуша продолжается V Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль".

Как сообщает Report, во второй день фестиваля впервые выступила группа азербайджанского композитора Этибара Асадли (Азербайджан/Франция).

В рамках фестиваля выступят ряд групп, ансамбль TVGAIDA (Болгария), эстрадно-фольклорный ансамбль "Джанги" (Азербайджан), этно-джазовая группа заслуженных артистов Гочага Аскерова (ханенде) и Арслана Новрасли (тар) (Азербайджан), Colors of Pakistan (Пакистан), Государственный ансамбль "Бахор" (Узбекистан).

Фестиваль заканчивается завтра.