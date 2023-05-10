В Шуше показали фильм, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева

10 мая в Шуше по случаю 100-летия со дня рождения великого лидера, архитектора и строителя современного независимого Азербайджана Гейдара Алиева был показан документальный фильм “След”.

10 мая в Шуше по случаю 100-летия со дня рождения великого лидера, архитектора и строителя современного независимого Азербайджана Гейдара Алиева был показан документальный фильм “След”.

Как сообщает Report, в показе фильма приняли участие официальные лица, гости Международного музыкального фестиваля ”Харыбюльбюль“ в Шуше, известные деятели культуры, искусства и науки.

В экранизации, представленной Фондом Гейдара Алиева, рассказывается о жизни и деятельности великого лидера. Сценарий фильма охватывает различные периоды его политической деятельности на основе выступлений общенационального лидера Гейдара Алиева.