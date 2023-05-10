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В Шуше показали фильм, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева

В Шуше показали фильм, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева 10 мая в Шуше по случаю 100-летия со дня рождения великого лидера, архитектора и строителя современного независимого Азербайджана Гейдара Алиева был показан документальный фильм “След”.
Kультурная политика
10 мая 2023 г. 15:22
В Шуше показали фильм, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева

10 мая в Шуше по случаю 100-летия со дня рождения великого лидера, архитектора и строителя современного независимого Азербайджана Гейдара Алиева был показан документальный фильм “След”.

Как сообщает Report, в показе фильма приняли участие официальные лица, гости Международного музыкального фестиваля ”Харыбюльбюль“ в Шуше, известные деятели культуры, искусства и науки.

В экранизации, представленной Фондом Гейдара Алиева, рассказывается о жизни и деятельности великого лидера. Сценарий фильма охватывает различные периоды его политической деятельности на основе выступлений общенационального лидера Гейдара Алиева.

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Версия на английском языке ФотоFilm dedicated to 100th anniversary of great leader Heydar Aliyev presented in Shusha
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyi münasibətilə film nümayiş olunub

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