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В Шуше почтили память Бюльбюля

В Шуше почтили память Бюльбюля В Шуше почтили память азербайджанского оперного певца, искусного ханенде, исследователя музыкального фольклора, основоположника азербайджанского профессионального вокального искусства Бюльбюля.
Kультурная политика
22 июня 2023 г. 16:16
В Шуше почтили память Бюльбюля

В Шуше почтили память азербайджанского оперного певца, искусного ханенде, исследователя музыкального фольклора, основоположника азербайджанского профессионального вокального искусства Бюльбюля.

Об этом Report сообщили в Управлении государственного заповедника города Шуша.

По случаю дня рождения Бюльбюля исполнительный директор управления Турал Новрузов, сотрудники заповедника, официальные лица специального представительства президента в Шушинском районе посетили его Дом-музей, возложили букеты цветов.

Директор Дома-музея Бюльбюля Фахреддин Гаджибейли рассказал о неоценимой роли гениального художника в истории азербайджанской музыки, его исключительном вкладе в искусство, а также о детстве и юности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada Bülbülün xatirəsi anılıb

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