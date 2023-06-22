В Шуше почтили память Бюльбюля

В Шуше почтили память азербайджанского оперного певца, искусного ханенде, исследователя музыкального фольклора, основоположника азербайджанского профессионального вокального искусства Бюльбюля.

В Шуше почтили память азербайджанского оперного певца, искусного ханенде, исследователя музыкального фольклора, основоположника азербайджанского профессионального вокального искусства Бюльбюля.

Об этом Report сообщили в Управлении государственного заповедника города Шуша.

По случаю дня рождения Бюльбюля исполнительный директор управления Турал Новрузов, сотрудники заповедника, официальные лица специального представительства президента в Шушинском районе посетили его Дом-музей, возложили букеты цветов.

Директор Дома-музея Бюльбюля Фахреддин Гаджибейли рассказал о неоценимой роли гениального художника в истории азербайджанской музыки, его исключительном вкладе в искусство, а также о детстве и юности.