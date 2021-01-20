Началась подготовка к фестивалю "Хары бюльбюль" и дням поэзии Вагифа в Шуше

Министерство культуры приступило к работе в связи с поручением президента Ильхама Алиева провести в этом году в Шуше фестиваль “Хары бюльбюль” и дни поэзии Вагифа.

Министерство культуры приступило к работе в связи с поручением президента Ильхама Алиева провести в этом году в Шуше фестиваль “Хары бюльбюль” и дни поэзии Вагифа.

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Анар Керимов на встрече с делегацией Международной организации тюркской культуры (TÜRKSOY), Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) и Фонда тюркской культуры и наследия.

А.Керимов отметил, что высоко ценит поездки делегаций на освобожденные от оккупации территории Агдамского и Физулинского районов.

Он особо подчеркнул поддержку Азербайджана со стороны тюркоязычных государств во время 44-дневной войны: "На этих территориях мы планируем реализовать новые проекты, и в этих процессах вопросы сотрудничества с тюркоязычными государствами должны быть организованы более тесно. Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручение провести в этом году в Шуше фестиваль “Хары бюльбюль” и дни поэзии Вагифа, мы уже начали работу в связи с этим. Территории очищаются от мин, прокладывается дорога из Физули в Шушу, готовится новая инфраструктура. Мы, в свою очередь, должны внести свой вклад в эти созидательные работы, познакомить мировую общественность с территорией Шуши и Карабаха, являющихся колыбелью нашей культуры”.

На встрече приняли участие генсек ССТГ Багдад Амреев, генсек TÜRKSOY Дюсен Касеинов, президент Фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, заместитель генсека ССТГ Гисмет Гезалов, проектные директора организации Фаррух Джумаев, Бобур Тагаев, представитель Министерства культуры Азербайджана в TÜRKSOY Эльчин Гафарлы.