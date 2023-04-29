В штаб-квартире ЮНЕСКО прошел концерт по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева

В штаб-квартире ЮНЕСКО в столице Франции Париже состоялся концерт, посвященный 100-летнему юбилею общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

В штаб-квартире ЮНЕСКО в столице Франции Париже состоялся концерт, посвященный 100-летнему юбилею общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как передает местное бюро Report , в мероприятии, совместно организованном постоянным представительством Азербайджана при ЮНЕСКО и Фондом Гейдара Алиева, приняли участие представители дипломатического корпуса, политики, журналисты, профессора и другие лица.

Выступивший на мероприятии постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев рассказал о роли Гейдара Алиева в истории Азербайджана и на международной арене, в том числе о его беспрецедентных заслугах в построении демократического, правового государства, усилении нашей страны, повышении благосостояния народа и вкладе в мировую политику. Он отметил, что самые успешные шаги в донесении до мира культурного наследия Азербайджана предпринял общенациональный лидер Гейдар Алиев.

Коснувшись подписанного великим лидером 20 апреля 1997 года указа о проведении 1 300-летнего юбилея эпоса "Китаби-Деде Горгуд", постпред отметил, что представители ЮНЕСКО также не остались равнодушными к этим мероприятиям и в связи с 1 300-летним юбилеем эпоса "Китаби-Деде Горгуд" в 2000 году ЮНЕСКО организовала юбилейные мероприятия в различных городах.

Э.Абдуллаев также подчеркнул незаменимую роль первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в развитии и расширении отношений Азербайджан-ЮНЕСКО.

Затем была представлена концертная программа, в рамках которой выступили представительница Азербайджана на детском Евровидении Сона Азизова. Ей аккомпанировали Сахиб Пашазаде на таре, Этибар Асадли на фортепиано, Алафсар Рагимли на балабане, Тедди Соррес на бас-гитаре и Йоанн Шмидт на ударных инструментах.

Музыканты представили синтез джаза и мугама, исполнили народные песни.