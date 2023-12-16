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В штаб-квартире ЮНЕСКО отметили юбилей ТЮРКСОЙ

В штаб-квартире ЮНЕСКО отметили юбилей ТЮРКСОЙ В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже отметили 30-летие международной организации тюркской культуры (Тюрксой).
Kультурная политика
16 декабря 2023 г. 05:52
В штаб-квартире ЮНЕСКО отметили юбилей ТЮРКСОЙ

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже отметили 30-летие Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Как сообщает местное бюро Report, при поддержке постоянных представительств Азербайджана, Турции, Туркменистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана при ЮНЕСКО был проведен концерт "Мы вместе", посвященный 30-летию ТЮРКСОЙ.

В мероприятии приняли участие постпред Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, представители дипломатического корпуса, французские журналисты, деятели искусства и другие лица.

Э.Абдуллаев заявил, что тюркские народы на протяжении всей своей древней, многовековой истории внесли большой вклад и обогатили мировую общечеловеческую культуру. Он подчеркнул, что тюркские народы в течение многих веков проявляли свой талант, знания и умения во всех сферах жизни.

Заместитель генерального директора ЮНЕСКО по Африке и внешним связям Энтони Охеменг-Боама высоко оценил вклад тюркских народов в мировую культуру.

Замгенсека ТЮРКСОЙ Сайит Юсуф проинформировал гостей об организации, ее целях и проектах.

На концерте была исполнена народная музыка тюркских народов. В мероприятии также приняли участие азербайджанская певица Гюльзар Фараджева, коллектив Азербайджанского государственного ансамбля танца и музыки, музыкальный ансамбль "Мугам".

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Версия на азербайджанском языке ФотоUNESCO-nun mənzil-qərargahında TÜRKSOY-un yubileyi qeyd olunub

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