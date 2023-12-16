В штаб-квартире ЮНЕСКО отметили юбилей ТЮРКСОЙ

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже отметили 30-летие Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).
Как сообщает местное бюро
В мероприятии приняли участие постпред Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, представители дипломатического корпуса, французские журналисты, деятели искусства и другие лица.
Э.Абдуллаев заявил, что тюркские народы на протяжении всей своей древней, многовековой истории внесли большой вклад и обогатили мировую общечеловеческую культуру. Он подчеркнул, что тюркские народы в течение многих веков проявляли свой талант, знания и умения во всех сферах жизни.
Заместитель генерального директора ЮНЕСКО по Африке и внешним связям Энтони Охеменг-Боама высоко оценил вклад тюркских народов в мировую культуру.
Замгенсека ТЮРКСОЙ Сайит Юсуф проинформировал гостей об организации, ее целях и проектах.
На концерте была исполнена народная музыка тюркских народов. В мероприятии также приняли участие азербайджанская певица Гюльзар Фараджева, коллектив Азербайджанского государственного ансамбля танца и музыки, музыкальный ансамбль "Мугам".