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    В штаб-квартире ЮНЕСКО отметили 2000-летие Дербента

    Гостям была продемонстрирована специальная тематическая выставка «Культура. Люди. Дагестан»

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В парижской штаб-квартире ЮНЕСКО состоялись праздничные мероприятия в рамках Дней Дагестана, посвященные 2000-летию  Дербента. Празднование этого юбилея внесено в Список официальных памятных дат ЮНЕСКО на 2015 г. Как сообщает Report, на мероприятии принял участие глава Республики Рамазан  Абдулатипов.

    В рамках праздничных мероприятий гостям была продемонстрирована специальная тематическая выставка  "Культура. Люди. Дагестан", посвященная Дербенту - внесенному ЮНЕСКО в Список всемирного наследия, а также быту, народным традициям, укладу и обычаям республики, и гала-концерт мастеров искусств Дагестана.

    В ходе мероприятия прозвучали также произведения великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви. 

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