В штаб-квартире ЮНЕСКО отметили 2000-летие Дербента

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В парижской штаб-квартире ЮНЕСКО состоялись праздничные мероприятия в рамках Дней Дагестана, посвященные 2000-летию Дербента. Празднование этого юбилея внесено в Список официальных памятных дат ЮНЕСКО на 2015 г. Как сообщает Report, на мероприятии принял участие глава Республики Рамазан Абдулатипов.

В рамках праздничных мероприятий гостям была продемонстрирована специальная тематическая выставка "Культура. Люди. Дагестан", посвященная Дербенту - внесенному ЮНЕСКО в Список всемирного наследия, а также быту, народным традициям, укладу и обычаям республики, и гала-концерт мастеров искусств Дагестана.

В ходе мероприятия прозвучали также произведения великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви.