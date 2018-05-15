В штаб-квартире ЮНЕСКО отметили 100-летний юбилей Гара Гараева - ФОТО

Париж. 15 мая. REPORT.AZ/ В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже отметили 100-летний юбилей всемирно известного азербайджанского композитора Гара Гараева.
Как сообщает западное бюро Report, на вечере, организованном Министерством культуры и постоянным представительством Азербайджана при ЮНЕСКО Национальный оркестр выступил с концертной программой, состоящей из произведений Гара Гараева.
Руководитель постоянного представительства Анар Керимов на мероприятии подробно проинформировал гостей о творчестве гениального композитора Гара Гараева.
Большой интерес у гостей вызвала фотовыставка, посвященная жизни и творчеству Гара Гараева.
Vüsalə İsmətqızıАвтор новости