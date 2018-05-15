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    В штаб-квартире ЮНЕСКО отметили 100-летний юбилей Гара Гараева - ФОТО

    На мероприятии с концертной программой из его произведений выступил Азербайджанский национальный оркестр
    © Report

    Париж. 15 мая. REPORT.AZ/ В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже отметили 100-летний юбилей всемирно известного азербайджанского композитора Гара Гараева.

    Как сообщает западное бюро Report, на вечере, организованном Министерством культуры и постоянным представительством Азербайджана при ЮНЕСКО Национальный оркестр выступил с концертной программой, состоящей из произведений Гара Гараева.

    Руководитель постоянного представительства Анар Керимов на мероприятии подробно проинформировал гостей о творчестве гениального композитора Гара Гараева.

    Большой интерес у гостей вызвала фотовыставка, посвященная жизни и творчеству Гара Гараева.

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