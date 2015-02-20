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    В штаб-квартире ООН состоялся показ фильма в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне

    Кинопоказ организован постоянными представительствами стран СНГ

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В штаб-квартире ООН состоялся показ фильма "В бой идут одни "старики" в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, показ этого знаменитого советского фильма Леонида Быкова открыл серию торжественных мероприятий в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в честь приближающегося 70-летия Победы. 

    Кинопоказ был организован постпредствами России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. 

    Дипломаты остановили свой выбор на картине о фронтовых буднях и судьбах летчиков-истребителей уникальной поющей эскадрильи. Фильм, вышедший на экраны СССР в 1974 году, тогда посмотрели 44 млн. зрителей. В ООН лента была показана на русском языке с субтитрами на английском.

    Отметим, что в рамках подготовки к празднованию годовщины Победы в ООН будут показаны еще два фильма, а также планируется организовать концерт. 

    Также Россия внесет проект резолюции о проведении торжественного заседания Генеральной Ассамблеи ООН в честь 70-летия победы над фашизмом.

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