В штаб-квартире ООН открылась фотовыставка "Последняя мировая война: помнить ради мира"

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Фотовыставка "Последняя мировая война: помнить ради мира" открылась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, экспозиция, организаторами которой выступили Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан, состоит из 40 фотографий и условно разделена на две части.

Среди снимков, выставленных в фойе Генеральной Ассамблеи ООН, знаменитые снимки "Знамя Победы над Рейхстагом", Парада Победы 1945 года в Москве и знаменитой встречи российских и американских войск на реке Эльбе. Также представлены изображения медсестры, ухаживающей за раненым солдатом, пулеметного расчета в Сталинградской битве, перевозки нефти из Азербайджана "Баку — фронту!".

Во второй части выставки представлены портреты 15 героев республик бывшего Советского Союза, в том числе дважды Героя Советского союза Ази Асланова.

Мероприятия в ООН в честь Дня Победы продолжатся во вторник. Утром 5 мая на территории штаб-квартиры всемирной организации будет посажено "Дерево мира и единства". В церемонии примут участие генсек ООН Пан Ги Мун, председатель Генеральной Ассамблеи Сэм Кутеса и постпреды 45 стран-членов ООН. После этого в зале ГА пройдет торжественное заседание по случаю 70-летия окончания Второй мировой войны.