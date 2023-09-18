В школе имени Хуршудбану Натаван в Париже будут преподавать азербайджанские танцы

Воскресная школа азербайджанского языка имени Хуршудбану Натаван, действующая в столице Франции Париже, начала новый учебный год 2023-2024.

Воскресная школа азербайджанского языка имени Хуршудбану Натаван, действующая в столице Франции Париже, начала новый учебный год 2023-2024.

Как сообщает местное бюро Report, в новом учебном году впервые детям, обучающимся в школе, будут преподавать азербайджанские танцы.

Так, в учебном заведении будут преподаваться азербайджанский язык, уроки музыки, рисования и танцев.

Отметим, что в этом году в школу поступило около 20 учеников. Среди них, помимо наших соотечественников, дети из турецких, французских, казахских семей.