В Шеки состоится открытие дома-музея Бахтияра Вагабзаде

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ 31 августа в Шеки состоится торжественная церемония открытия дома-музея народного поэта Бахтияра Вагабзаде.

Как сообщили Report в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры, 27 октября 2015 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании дома-музея Бахтияра Вагабзаде в городе Шеки и установлении мемориальной доски на здании, где он жил.

Согласно соответствующему приказу минкультуры, в целях обеспечения исполнения распоряжения, в доме по адресу: город Шеки, улица А. Хагвердиева, 73 был создан дом-музей Бахтияра Вагабзаде. В 2017-2018 годах в музее производились ремонтные и художественно-оформительские работы.

Экспозиция музея установлена на площади 70 км метров, квартира состоится из 3 комнат (административная и фондовая комнаты). Здесь представлены 735 экспонатов, в том числе переданные семьей поэта различные документы, книги, рукописи, фото и архивные документы, личные вещи.