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В Шеки прошли гастроли Академического русского драмтеатра

В Шеки прошли гастроли Академического русского драмтеатра Коллектив Академического русского драматического театра посетил Шеки в рамках гастролей столичных театров в регионы, организованных Министерством культуры Азербайджана.
Kультурная политика
20 октября 2024 г. 12:16
В Шеки прошли гастроли Академического русского драмтеатра

Коллектив Академического русского драматического театра посетил Шеки в рамках гастролей столичных театров в регионы, организованных Министерством культуры Азербайджана.

Как сообщили Report в ведомстве, в Шеки был представлен спектакль по мотивам произведения А.С. Пушкина "Сказка о рыбаке и рыбке".

Режиссер-постановщик и хореограф спектакля - Рауля Турккан, сценограф - Сямра Ахундова, художник по костюмам - заслуженный деятель культуры Ольга Аббасова, музыкальное оформление - заслуженный деятель культуры Владимир Неверов.

Любители искусства в Шеки встретили спектакль с большим интересом. Проникновенная игра актеров, сказочные декорации, впечатляющая музыка подарили зрителям незабываемые моменты.

Отметим, что целью данного гастрольного тура, проводимого с начала прошлого года, является развитие культурной жизни в регионах, обеспечение более содержательного проведения досуга населением, особенно молодежью, создание условий для тесного общения и полезного обмена опытом с местными творческими коллективами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAkademik Rus Dram Teatrı Şəkidə qastrolda olub

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