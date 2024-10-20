В Шеки прошли гастроли Академического русского драмтеатра

Коллектив Академического русского драматического театра посетил Шеки в рамках гастролей столичных театров в регионы, организованных Министерством культуры Азербайджана.

Коллектив Академического русского драматического театра посетил Шеки в рамках гастролей столичных театров в регионы, организованных Министерством культуры Азербайджана.

Как сообщили Report в ведомстве, в Шеки был представлен спектакль по мотивам произведения А.С. Пушкина "Сказка о рыбаке и рыбке".

Режиссер-постановщик и хореограф спектакля - Рауля Турккан, сценограф - Сямра Ахундова, художник по костюмам - заслуженный деятель культуры Ольга Аббасова, музыкальное оформление - заслуженный деятель культуры Владимир Неверов.

Любители искусства в Шеки встретили спектакль с большим интересом. Проникновенная игра актеров, сказочные декорации, впечатляющая музыка подарили зрителям незабываемые моменты.

Отметим, что целью данного гастрольного тура, проводимого с начала прошлого года, является развитие культурной жизни в регионах, обеспечение более содержательного проведения досуга населением, особенно молодежью, создание условий для тесного общения и полезного обмена опытом с местными творческими коллективами.