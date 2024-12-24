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В Шеки прошла выставка "От отходов к искусству"

В Шеки прошла выставка "От отходов к искусству" В Шеки прошла выставка изделий ручной работы учителей под названием "От отходов к искусству", организованная совместно Шеки-Загатальским региональным управлением образования и Шекинским районным комитетом Свободного профсоюза работников образования Азерба
Kультурная политика
24 декабря 2024 г. 22:55
В Шеки прошла выставка От отходов к искусству

В Шеки прошла выставка изделий ручной работы учителей под названием "От отходов к искусству", организованная совместно Шеки-Загатальским региональным управлением образования и Шекинским районным комитетом Свободного профсоюза работников образования Азербайджана.

Об этом северо-западному бюро Report сообщили в Шеки-Загатальском региональном управлении образования.

Участники и гости ознакомились с экспозициями, а также посетили открытые уроки, организованные в нескольких классах в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира".

На мероприятии выступили заведующая отделом организации дошкольного образования Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Илаха Расулова, директор Шеки-Загатальского регионального управления образования Гюнай Махмудова, председатель Шекинского районного комитета профсоюза Зияфат Хасыева и другие.

Они подчеркнули важность таких мероприятий для развития творческих способностей учителей и повышения экологической ответственности.

В рамках выставки состоялся конкурс, по итогам которого победителям были вручены призы.

Мероприятие завершилось показом литературно-художественной композиции, подготовленной учащимися и посвященной "Году солидарности во имя зеленого мира".

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəkidə "Tullantılardan İncəsənətə" adlı sərgi keçiriib

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