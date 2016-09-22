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    В Сеуле пройдет фестиваль культуры тюркоязычных государств

    Мероприятие состоится 8-13 ноября

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ 8-13 ноября в Сеуле пройдет фестиваль культуры тюркоязычных государств. Мероприятие будет организовано министерством иностранных дел Республики Корея и по инициативе посольства Азербайджана в этой стране. 

    От этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Республике Корея.

    Согласно информации, на фестивале наряду с Азербайджаном будут участвовать делегации из Турции, Туркменистана, Казахстана и Кыргызстана. Азербайджан на фестивале представят Национальный инструментальный ансамбль, Ансамбль песен и танцев, группа-ритм "Натиг", Эльчин Ширинов и джаз-группа. 

    В рамках фестиваля 11 ноября будет продемонстрирован фильм "Актриса" с субтитрами на корейском языке. 

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