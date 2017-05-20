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    В сербской прессе опубликована статья об азербайджанской кухне

    Автор статьи отмечает схожести между кухнями Азербайджана и Сербии
    © Courtesy İmage

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ На популярном русскоязычном сербском сайте Zvezda.rs представлена статья об азербайджанской кухне.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт, автором статьи является член правления Обшества дружбы Сербия-Азербайджан Наргиз Мамедова.

    В статье автор рассказывает о различных блюдах и кулинарных традициях Азербайджана. «Азербайджанская национальная кухня – одна из самых интересных на Востоке, это синтез традиций и секретов, которые передавались из поколения в поколение. Богатство азербайджанской кухни во многом определяет природа этой страны, практически круглый год дающая всевозможные фрукты и овощи, своеобразная кухонная утварь и посуда, необычные кухонные очаги», - пишет автор, отмечая также наличие общих черт между азербайджанской и сербской кухнями.

    В конце, Н.Мамедова рассказывает о традициях азербайджанского застолья.

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